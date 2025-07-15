Рада поддержала продление военного положения и мобилизации

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Военное положение и общую мобилизацию продлили еще на 90 дней, фото: Ярослав Железняк
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 15 липня, вже в 16-й раз підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Зазначається, що «за» проголосували 320 народних депутатів. Проти був один — нардеп із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.
Таким чином, чергове продовження воєнного стану та мобілізації набуде чинності 7 серпня і триватиме 90 днів — до 5 листопада.
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