Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 днів, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n207816-rada-pidtrymala-prodovjennya-voiennogo-stanu-ta-mobilizaciyi.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 15 липня, вже в 16-й раз підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що «за» проголосували 320 народних депутатів. Проти був один — нардеп із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

Таким чином, чергове продовження воєнного стану та мобілізації набуде чинності 7 серпня і триватиме 90 днів — до 5 листопада.