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Ракурс
Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 днів, фото: Ярослав Железняк

Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації

15 лип 2025, 13:45
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 15 липня, вже в 16-й раз підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що «за» проголосували 320 народних депутатів. Проти був один — нардеп із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

Таким чином, чергове продовження воєнного стану та мобілізації набуде чинності 7 серпня і триватиме 90 днів — до 5 листопада.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Джерело: Ракурс


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