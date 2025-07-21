СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса и любое вмешательство госструктур в бизнес

https://racurs.ua/n207979-snbo-vvel-moratoriy-na-proverki-biznesa-i-luboe-vmeshatelstvo-gosstruktur-v-biznes.html

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РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців, — повідомив у вечірньому зверненні 21 липня президент України.

Раніше нова прем'єрка Юлія Свириденко анонсувала, що готується рішення про річний мораторій на перевірки. Ця ініціатива нібито узгоджена з президентом. Окрім того, планується аудит кримінальних справ проти бізнесу — безпідставні провадження закриють. Також обмежать перевірки податкової та митниці.