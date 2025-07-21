Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу й будь-яке втручання держструктур у бізнес

РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу й будь-яке втручання держструктур у бізнес

21 лип 2025, 20:44
999

РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців, — повідомив у вечірньому зверненні 21 липня президент України.

Раніше нова прем'єрка Юлія Свириденко анонсувала, що готується рішення про річний мораторій на перевірки. Ця ініціатива нібито узгоджена з президентом. Окрім того, планується аудит кримінальних справ проти бізнесу — безпідставні провадження закриють. Також обмежать перевірки податкової та митниці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів