В НАБУ ответили на задержание своего сотрудника по делу о шпионаже

https://racurs.ua/n207980-v-nabu-otvetili-na-zaderjanie-svoego-sotrudnika-po-delu-o-shpionaje.html

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У СБУ 21 липня заявили, що затримали у Києві затримали співробітника Центрального апарату НАБУ, «який працює в найелітнішому закритому підрозділі „Д-2″ та шпигував для російської спецслужби“.

За даними розслідування, його координував Дмитро Іванцов, заступник керівника охорони Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до Росії. Як каже СБУ, після цього він лишився у Криму, вступив до лав окупантів і був завербований ФСБ.

У повідомленні Антикорупційного бюро зазначається, що НАБУ неодноразово зверталося до СБУ з проханням надати офіційне документальне підтвердження результатів перевірки, аби прийняти обґрунтоване рішення — щодо можливої відповідальності або подальшого проходження служби.

Станом на сьогодні жодної офіційної відповіді Бюро не отримало. Єдине публічне згадування про цей епізод зʼявилося у дописі СБУ в соцмережах 21 липня 2025 року, — наголосили у НАБУ.

У серпні 2023 року до НАБУ надійшла інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, пов’язаних з одним із працівників Бюро. Йшлося про те, що в період служби в МВС (2012−2015 роки, тобто до початку роботи в НАБУ), ця особа пересилала електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників Управління державної охорони (УДО) — НАБУ.

У матеріалах зазначалося, що згаданий представник УДО до 2012 року обіймав посади в СБУ, а з 2012 по 2014 рік очолював один із підрозділів у складі служби безпеки президента в складі УДО. За даними СБУ, після анексії Криму ця особа перейшла на бік країни-агресора і з 2020 року працює у фсо рф.