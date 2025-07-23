В Воздушных силах прокомментировали падение Mirage-2000 на Волыни

Увечері 22 липня розбився винищувач Mirage-2000.

Про це повідомили Повітряні сили. Пілот успішно катапультувався.

За власною інформацією Rayon.in.ua, авіатроща сталася на Волині.

Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі — без постраждалих, — повідомили в Повітряних силах.

Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту. Прохання до медіа та профільних експертів не вдаватися до передчасних висновків. Із технікою у небі таке трапляється, причини з’ясують. Подібні події не є рідкістю в світовій практиці. Головне — живий-здоровий, і без наслідків на землі! Тримаймо стрій! Так прокоментував інцидент речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Франція може передати Україні додаткові винищувачі Mirage 2000. За даними видання, перехоплення російської ракети українським Mirage 2000 на початку березня набуло широкого розголосу. На цьому тлі президент Еммануель Макрон заявив, що не виключає надання додаткових літаків, зокрема від третіх країн, які мають такі винищувачі на озброєнні.

Водночас La Dépêche із посиланням на слова Макрона повідомляла, що Франція також працює над прискоренням постачання ракет і безпілотників, які Україна визначила як пріоритетні.

Перші такі літаки Україна отримала від Парижа у лютому 2025 року.

За даними видання RTL, Україна загалом попросила передати 12 Mirage 2000- 5 °F для забезпечення нагальних потреб Повітряних сил ЗСУ.

Однак ця інформація офіційно не підтверджена. До прикладу ще у жовтні в Avionslegendaires.net. повідомляли, що Франція передасть Україні від дванадцяти до двадцяти таких винищувачів у межах військової допомоги. Винищувач Mirage 2000- 5 °F . Фото: ПКС Франції

Достеменно відомо, що перша група льотчиків та авіаційних техніків завершили підготовку на цей тип багатоцільових бойових літаків наприкінці грудня 2024 року.

Оглядач французької допомоги для України French Aid to Ukraine у своєму Х розповів, що навчання українців на Mirage 2000- 5 °F тривало шість місяців.

Про поставку першої партії винищувачів у І кварталі 2025 року було відомо раніше, журналісти французького видання La Tribune навіть написали, що це буде три літаки.

Винищувачі Mirage 2000- 5 °F , перед тим як прибули в Україну, пройшли модифікацію для можливості застосування озброєння по наземних цілях.