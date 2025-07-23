Новый враг Трампа: президент США обвинил Обаму в измене и заявил, что «пришло время его преследовать»

Президент США Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму у зраді та заявив, що «настав час його переслідувати».

Про це пише Politico. За словами чинного президента США, Обама разом зі своїми соратниками нібито сфабрикували розвіддані щодо спроб росії вплинути на вибори 2016 року. Глава Білого дому також заявив, що його попередник «був сепаратистом та намагався очолити держпереворот».

Полювання на відьом, про яке варто говорити, — це те, що президента Обаму спіймали на гарячому, Тулсі Габбард. Те, що вони зробили з цією країною в 2016 році, починаючи з 2016-го і аж до виборів 2020 року, — вони намагалися сфальсифікувати вибори, але їх викрили. За це мають бути серйозні наслідки, — так Трамп звинуватил своїх попередників Барака Обаму і Джо Байдена, а також Гілларі Клінтон у фальсифікації виборів і пригрозив їм притягненням до відповідальності.

Його цитата:

Знаєте, коли ми спіймали Гілларі Клінтон, я сказав: «Знаєте, не варто тут надто далеко заходити».

Вона колишня перша леді, і я вважав, що це було б трохи занадто, тож я її відпустив, і я радий, що так зробив. Але після того, що вони зі мною вчинили, настав час діяти — правильно це чи ні, час притягнути людей до відповідальності.

І, правильно це чи ні, але настав час переслідувати людей. Обаму викрили безпосередньо.

Тож коли дехто каже: «О, ну, це якась група», — це не група. Це Обама.

Його накази є на документах. Документи підписані. Вони вийшли прямо з його офісу.

Вони все позначили як цілком таємне.

Хоча цілком таємне вже оприлюднено.

Це був президент Обама. Він це почав.

І Байден був поруч із ним.

Вони всі були там, у кімнаті. Ось тут, це була та сама кімната.