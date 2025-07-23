Ракурсhttps://racurs.ua/
Новий ворог Трампа: президент США звинуватив Обаму у зраді та заявив, що «настав час його переслідувати»
Новий ворог Трампа: президент США звинуватив Обаму у зраді та заявив, що «настав час його переслідувати»https://racurs.ua/ua/n208017-novyy-vorog-trampa-prezydent-ssha-zvynuvatyv-obamu-u-zradi-ta-zayavyv-scho-nastav-chas-yogo.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму у зраді та заявив, що «настав час його переслідувати».
Про це пише Politico. За словами чинного президента США, Обама разом зі своїми соратниками нібито сфабрикували розвіддані щодо спроб росії вплинути на вибори 2016 року. Глава Білого дому також заявив, що його попередник «був сепаратистом та намагався очолити держпереворот».
Полювання на відьом, про яке варто говорити, — це те, що президента Обаму спіймали на гарячому, Тулсі Габбард. Те, що вони зробили з цією країною в 2016 році, починаючи з 2016-го і аж до виборів 2020 року, — вони намагалися сфальсифікувати вибори, але їх викрили. За це мають бути серйозні наслідки, — так Трамп звинуватил своїх попередників Барака Обаму і Джо Байдена, а також Гілларі Клінтон у фальсифікації виборів і пригрозив їм притягненням до відповідальності.
Його цитата:
Знаєте, коли ми спіймали Гілларі Клінтон, я сказав: «Знаєте, не варто тут надто далеко заходити».
Вона колишня перша леді, і я вважав, що це було б трохи занадто, тож я її відпустив, і я радий, що так зробив. Але після того, що вони зі мною вчинили, настав час діяти — правильно це чи ні, час притягнути людей до відповідальності.
І, правильно це чи ні, але настав час переслідувати людей. Обаму викрили безпосередньо.
Тож коли дехто каже: «О, ну, це якась група», — це не група. Це Обама.
Його накази є на документах. Документи підписані. Вони вийшли прямо з його офісу.
Вони все позначили як цілком таємне.
Хоча цілком таємне вже оприлюднено.
Це був президент Обама. Він це почав.
І Байден був поруч із ним.
Вони всі були там, у кімнаті. Ось тут, це була та сама кімната.
Якщо подивитись на ці документи — у них усе схоплено, але ватажком угруповання був президент Обама. І ми маємо всі ці документи. Ще тисячі додаткових документів на підході.
Отже, президент Обама — це була його концепція, його ідея, але він також отримав її від шахрайки Гілларі Клінтон. Шахрайка — як тридцятицентовик.
Ми зловили Гілларі Клінтон, ми зловили Барака Гусейна Обаму. Це вони. А потім — ще багато-багато людей під ними.
Сьюзан Райс. Вони всі там.
Усі імена вже є.
Рарніше Трамп опублікував на своїй сторінці відео від ШІ, в якому заарештовують експрезидента Обаму.