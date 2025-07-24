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Рашисты обстреляли одну из теплоэлектростанций, фото: «Википедия»

Рашисты совершили массированный обстрел одной из ТЭС — Минэнерго

24 июл 2025, 11:39
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Російські загарбники здійснили масований обстріл однієї з теплоелектростанцій.

Про це сьогодні, 24 липня, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

У міністерстві наголошують, що атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів. Яка саме ТЕС була атакована, не повідомляється.

Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла, — додали у Міненерго. — Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Источник: Ракурс


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