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Рашисты обстреляли одну из теплоэлектростанций, фото: «Википедия»
Рашисты совершили массированный обстрел одной из ТЭС — Минэнергоhttps://racurs.ua/n208043-rashisty-sovershili-massirovannyy-obstrel-odnoy-iz-tes-minenergo.htmlРакурс
Російські загарбники здійснили масований обстріл однієї з теплоелектростанцій.
Про це сьогодні, 24 липня, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.
У міністерстві наголошують, що атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів. Яка саме ТЕС була атакована, не повідомляється.
Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла, — додали у Міненерго. — Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.
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