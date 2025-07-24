Рашисты обстреляли одну из теплоэлектростанций, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n208043-rashisty-sovershili-massirovannyy-obstrel-odnoy-iz-tes-minenergo.html

Ракурс

Російські загарбники здійснили масований обстріл однієї з теплоелектростанцій.

Про це сьогодні, 24 липня, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

У міністерстві наголошують, що атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів. Яка саме ТЕС була атакована, не повідомляється.