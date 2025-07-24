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Рашисти обстріляли одну з теплоелектростанцій, фото: «Вікіпедія»
Рашисти здійснили масований обстріл однієї з ТЕС — Міненергоhttps://racurs.ua/ua/n208043-rashysty-zdiysnyly-masovanyy-obstril-odniieyi-z-tes-minenergo.htmlРакурс
Російські загарбники здійснили масований обстріл однієї з теплоелектростанцій.
Про це сьогодні, 24 липня, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.
У міністерстві наголошують, що атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів. Яка саме ТЕС була атакована, не повідомляється.
Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла, — додали у Міненерго. — Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.
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