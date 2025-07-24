Рашисти обстріляли одну з теплоелектростанцій, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n208043-rashysty-zdiysnyly-masovanyy-obstril-odniieyi-z-tes-minenergo.html

Ракурс

Російські загарбники здійснили масований обстріл однієї з теплоелектростанцій.

Про це сьогодні, 24 липня, вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

У міністерстві наголошують, що атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів. Яка саме ТЕС була атакована, не повідомляється.