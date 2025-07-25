Нардеп от «Голоса» погиб в ДТП

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Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин загинув у результаті ДТП в Івано-Франківській області.

Рущишин, за інформацією ЗМІ, не впорався з керування мотоциклa та зіткнувся з трактором. Він помер дорогою до лікарні.

Рущишин — громадський діяч, меценат, підприємець. Співзасновник мистецького об'єднання «Дзиґа». Засновник мережі швейних фабрик АТ «Троттола». Народний депутат України, фракція «Голос».

Будучи студентом, створив та очолив Студентське братство Львівського торговельно-економічного інституту. Організовував проукраїнські страйки, демонстрації, фестивалі. Один з організаторів Революції на Граніті та Студентського голодування на Майдані Незалежності.

На початку 90-х організовував культові фестивалі української музики «Вивих» і зустріч «Українська молодь — Христові». Супроводжував різні культурно-мистецькі та музичні проєкти. У 1993 році став співзасновником мистецького об'єднання «Дзиґа». Вони також фінансово підтримували молодих митців. Більш ніж половина сучасних україномовних виконавців, які починали в 90-х, вийшли саме із середовища «Дзиґи».

1995 року заснував з друзями і очолив АТ «Троттола», яке з часом стало одним із найбільших експортерів швейної продукції України.

Значну частину прибутку з підприємництва Ярослав протягом десятиліть інвестував у культурні, освітні та розвиткові ініціативи міста Львова.

У 2003 році Ярослав Рущишин разом із друзями ініціював створення «Львівської газети», де працювала команда найкращих журналістів.

До Помаранчевої революції Ярослав прийшов вишколений боротьбою на локальному рівні, тому з перших днів долучився до мирних протестів за чесні вибори. Був співорганізатором так званої «бульдозерної революції».

Після Помаранчевої революції Ярослав став членом партії «Наша Україна» і у її складі був обраний депутатом Львівської обласної ради.

Тут зародилося середовище активних підприємців, які хотіли сформувати чесні правила гри у бізнесі. Так виник комітет підприємців Львівщини, який у 2006−2007 та 2009−2011 роках очолював Ярослав. Комітет діє досі. Серед його знакових проєктів — Антикорупційний форум Львівщини та Регуляторний хаб.

Разом із колегами й однодумцями заснував Унівську групу, яка розробила громадську стратегію розвитку Львова. Ярослав профінансував глибинне дослідження цінностей львів’ян, проведене у 2007 році. Згодом ця стратегія стала основою стратегії міста 2025.

Активний учасник Революції Гідності. Спільно з комітетом підприємців Львівщини організував і підтримував фінансово один із координаційних центрів революції у Львові, де збирали кошти, відправляли амуніцію на Майдан, забезпечували харчами, теплими речами тощо.

У липні 2019 року був обраний народним депутатом України по мажоритарному округу у Львові, фракція «Голос».

Ярослав був співзасновником і членом Дорадчої ради Бізнес-школи УКУ. Почесним сенатором та меценатом Українського католицького університету. На 10-річчя Бізнес-школи подарував свою частку УКУ. Один із головних фундаторів храму Блаженних мучеників УГКЦ (зараз перенесена на полігон). Багато років підтримував стипендіями талановитих студентів із малозабезпечених сімей.

Учасник візійної групи міста, співтворець стратегії Креативного міста. Засновник «Бієнале довіри».