Нардеп Ярослав Рущишин погиб в ДТП в Ивано-Франковской области, фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань встановлює обставини ДТП на автодорозі Н-09 «Мукачево — Львів» поблизу села Бабухів Рогатинської територіальної громади, в який вчора, 24 липня, загинув народний депутат із «Голосу» Ярослав Рущишин.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Попередньо встановлено, що мотоцикл Harley Davidson, за кермом якого перебував народний депутат України від фракції «Голос», в’їхав у причіп, зчеплений із трактором, яким керував місцевий житель, — розповіли у відомстві. — Інцидент стався у темну пору доби, в умовах обмеженої видимості. Унаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у швидкій.

Зазначається, що слідчо-оперативна група ДБР виїхала на місце події відразу після отримання інформації про ДТП — фахівці працювали всю ніч, проводили огляд місця події, фіксували сліди, вилучали записи з камер відеоспостереження та опитували очевидців.