В «Слуге народа» определились с поддержкой законопроекта о возвращении независимости САП и НАБУ

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Фракція «Слуга народу» підтримає президентський законопроєкт про повернення незалежності САП та НАБУ. нформація про те, що до 70 депутатів можуть не проголосувати, не відповідає дійсності, повідомила Суспільному речниця фракції Юлія Палійчук.

Раніше Financial Times писало, що частина депутатів може боятись переслідувань з боку антикорупційних органів і через це не голосуватиме. Занепокоєння начебто виникло після того, як голова САП Клименко в інтервʼю Суспільному сказав, що відомство «до молекул» розбере процес обмеження їхніх повноважень. Водночас у коментарі FT він запевнив: боятися САП і НАБУ мають лише причетні до корупції.

Джерело Суспільного в керівництві фракції підтвердило, що частина депутатів справді не підтримує ініціативу, але це «суттєва меншість». Причина — не страх, а переконання, що попередній закон мав логіку щодо підзвітності НАБУ і САП генпрокурору.

Інше джерело зазначило, що деякі депутати все ж бояться відкриття справ. Ще один представник фракції сказав, що цифра 70 викликала подив у спільному чаті.

22 липня Рада ухвалила закон, який фактично ліквідовує незалежність НАБУ та САП. Президент одразу ж його підписав, і вже наступного дня він набрав чинності. До цього НАБУ й САП самостійно розслідували корупційні злочини, які вчиняють високопосадовці ― а тепер у будь-яку справу може втрутитись Генеральний прокурор.