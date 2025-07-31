Последствия российской атаки в Полтавской области, фото: Полтавская ОВА

https://racurs.ua/n208216-na-poltavschine-v-rezultate-ataki-dronov-povrejden-dom-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 липня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Зокрема, на Полтавщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа господарчої будівлі у Кременчуцькому районі. Вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомляє прес-служба Полтавської ОВА.

За даними ДСНС, пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі рашисти атакували Україну понад трьома сотнями засобів повітряного нападу — серед них безпілотники різних типів та крилаті ракети.