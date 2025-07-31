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Ракурс
Наслідки російської атаки на Полтавщині, фото: Полтавська ОВА

На Полтавщині внаслідок атаки дронів пошкоджено будинок (ФОТО)

31 лип 2025, 12:36
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 липня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Зокрема, на Полтавщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа господарчої будівлі у Кременчуцькому районі. Вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомляє прес-служба Полтавської ОВА.

За даними ДСНС, пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих, — вказано в повідомленні.

Наслідки російської атаки на Полтавщині, фото: Полтавська ОВА

Нагадаємо, цієї ночі рашисти атакували Україну понад трьома сотнями засобів повітряного нападу — серед них безпілотники різних типів та крилаті ракети.

Джерело: Ракурс


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