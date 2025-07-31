Наслідки російської атаки на Київщині 31 липня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n208215-poshkodjeni-magazyny-ta-pojeja-u-skladskyh-budivlyah-naslidky-rosiyskoyi-ataky-na-kyyivschyni.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 липня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні безпілотниками та ракетами.

На Київщині внаслідок атаки є пошкодження, спалахнула пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, у Бучанському районі зазнали пошкодження три магазини, виникла пожежа в складських будівлях. На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих, — вказано в повідомленні. — На місці працювали 32 рятувальники та 8 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, у Києві вже відомо про сімох жертв нічної російської повітряної атаки. Зокрема, зазнали руйнувань дві житлові багатоповерхівки.