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Ракурс
Наслідки російської атаки на Київщині 31 липня, фото: ДСНС

Пошкоджені магазини та пожежа у складських будівлях — наслідки російської атаки на Київщині (ФОТО)

31 лип 2025, 11:56
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 липня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні безпілотниками та ракетами.

На Київщині внаслідок атаки є пошкодження, спалахнула пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, у Бучанському районі зазнали пошкодження три магазини, виникла пожежа в складських будівлях. На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих, — вказано в повідомленні. — На місці працювали 32 рятувальники та 8 одиниць техніки ДСНС.

Наслідки російської атаки на Київщині 31 липня, фото: ДСНС

Нагадаємо, у Києві вже відомо про сімох жертв нічної російської повітряної атаки. Зокрема, зазнали руйнувань дві житлові багатоповерхівки.

Джерело: Ракурс


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