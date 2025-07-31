Віталій Кличко, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n208213-u-kyievi-vnaslidok-nichnoyi-ataky-postrajdala-naybilsha-za-chas-viyny-kilkist-ditey-klychko.html

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У Києві внаслідок масованої російської повітряної атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 31 липня, постраждали дев’ятеро дітей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед постраждалих 9 дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни, — наголосив Кличко.

Зазначається, що наразі відомо про загалом шістьох загиблих мешканців столиці — у Святошинському районі, де обвалився цілий під’їзд житлового будинку, та у Соломʼянському районі, де внаслідок атаки ворога сильно пошкоджений житловий будинок.

Понад 50 людей звернулися за медичною допомогою, 30 з них медики госпіталізували.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі українського телебачення повідомив, що влучання російської ракети у багатоповерхівку в Святошинському районі було прямим, в районі п’ятого поверху — про це зокрема свідчить обгоріле листя по траєкторії польоту ракети на деревах поруч із будинком.