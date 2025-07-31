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Ракурс
Порятунок чоловіка у Києві 31 липня, фото: Ігор Клименко

З-під завалів багатоповерхівки у Києві врятували чоловіка, якого затисло конструкціями (ФОТО)

31 лип 2025, 11:02
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У Києві рятувальники дістали чоловіка, якого затисло конструкціями зруйнованої російською атакою багатоповерхівки.

Про це сьогодні, 31 липня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Щойно рятувальники дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві. Понад три години рятувальники ДСНС підтримували з ним голосовий контакт, — розповів міністр. — Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями. Важливо було не втратити жодної хвилини.

Зазначається, що до постраждалого було важко дістатися — рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку.

Клименко додав, що пошуково-рятувальні операції в столиці наразі тривають на двох локаціях, аварійно-рятувальні роботи — на шести:

На місцях ударів — максимальне залучення техніки та фахівців для порятунку людей. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, понад пів сотні поранених. Працюємо безперервно.

Порятунок чоловіка у Києві 31 липня, фото: Ігор Клименко

Джерело: Ракурс


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