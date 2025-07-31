Рада приняла законопроект, увеличивающий расходы на Силы обороны

Во время заседания Верховной Рады, скриншот видео

https://racurs.ua/n208220-rada-prinyala-zakonoproekt-uvelichivauschiy-rashody-na-sily-oborony.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 31 липня, ухвалила за основу та в цілому законопроект № 13573, про внесення змін до Держбюджету-2025, який передбачає вирішення питання грошового забезпечення військових та збільшення видатків на Сили оборони.

В обох голосуваннях законопроект підтримали 332 народні депутати. Також 330 депутатів проголосували за його невідкладне підписання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Це дуже важливий документ, який має забезпечити наших військових! — наголосив нардеп.

У законопроекті передбачено новий розподіл податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з 1 серпня 2025 року:

60% - Міноборони на закупівлю дронів, зброї та техніки (+22,4 млрд грн); 30% - Держспецзв’язку на дрони; 10% - напряму на потреби бойових бригад.

Загалом цей законопроект передбачає збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн.