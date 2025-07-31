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Ракурс
Під час засідання Верховної Ради, скріншот відео

Рада ухвалила законопроект, який збільшує видатки на Сили оборони

31 лип 2025, 14:07
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 31 липня, ухвалила за основу та в цілому законопроект № 13573, про внесення змін до Держбюджету-2025, який передбачає вирішення питання грошового забезпечення військових та збільшення видатків на Сили оборони.

В обох голосуваннях законопроект підтримали 332 народні депутати. Також 330 депутатів проголосували за його невідкладне підписання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Це дуже важливий документ, який має забезпечити наших військових! — наголосив нардеп.

У законопроекті передбачено новий розподіл податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з 1 серпня 2025 року:

  1. 60% - Міноборони на закупівлю дронів, зброї та техніки (+22,4 млрд грн);
  2. 30% - Держспецзв’язку на дрони;
  3. 10% - напряму на потреби бойових бригад.

Загалом цей законопроект передбачає збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн.

Джерело: Ракурс


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