БпЛА ударили по железнодорожному узлу в Волгоградской области. Фото:

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Волгоградська область росії зазнала атаки безпілотниками.

Вночі, 4 серпня, дрони вдарили по залізничній станції «Арчеда» у місті Фролово. Атаковано було транспортно-енергетичну сферу. На залізничній станції загорілася технічна будівля та диспетчерська. Про це губернатор області Андрій Бочаров та місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що один із безпілотників упав на колії і не розірвався, тому рух поїздів в районі станції тимчасово обмежили. А в Іловлинському районі падіння уламків пошкодило високовольтну лінію, що призвело до знеструмлення найближчих населених пунктів.

Тим часом Міністерство оборони росії завило про 61 «збитий» дрон, зокрема 11 нібито знешкодили над тимчасово окупованим Кримом.

Як відомо, залізнична станція «Арчеда» відіграє важливу роль у військовій логістиці країни-агресора. Саме через цей вузол постачаються ресурси та техніка для підтримки окупаційних військ в Україні.

Нагадаємо, 29 липня безпілотники атакували місто Сальськ у Ростовській області. Унаслідок атаки було порушено рух поїздів і виникла пожежа у складі вантажного поїзда. Пожежа була настільки стильною, що довелося залучити пожежний потяг.