Устроившего стрельбу мужчину задержали в Черкассах, фото: Нацполиция

В Черкассах задержали мужчину, устроившего стрельбу в «МакДональдзе» (ФОТО)

7 авг 2025, 13:56
999

У Черкасах поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у «МакДональдзі».

Про це сьогодні, 7 серпня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано, — розповіли у поліції.

Зазначається, що повідомлення про стрілянину на вулиці Смілянській у Черкасах надійшло до поліції близько 11.00.

Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію. Поліцейські негайно евакуювали відвідувачів та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію, — зазначили в поліції. — Протягом години стрілка затримали спецпризначенці КОРД. Нині він затриманий у процесуальному порядку, медики надають йому необхідну допомогу.

Чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали в Черкасах, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


