Устроившего стрельбу мужчину задержали в Черкассах, фото: Нацполиция

Ракурс

У Черкасах поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у «МакДональдзі».

Про це сьогодні, 7 серпня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано, — розповіли у поліції.

Зазначається, що повідомлення про стрілянину на вулиці Смілянській у Черкасах надійшло до поліції близько 11.00.