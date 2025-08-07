Оккупанты ударили «Смерчем» по Дружковке. Фото: прокуратура

Російські окупанти атакували Дружківку в Донецькій області.

У четвер, 7 серпня, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Ворожі боєприпаси поцілили по приватному сектору міста й пошкодили житлові будинки й автівки. Про це Донецька обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Обстріл призвів до поранення п’ятьох цивільних. У чотирьох жінок та чоловіка діагностували мінно-вибухові травми і перелом ноги. Потерпілим надають кваліфіковану медичну допомогу.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 6 серпня російська авіація скинула КАБи на базу відпочинку в Запорізькій області. Внаслідок авіаудару загинули двоє людей та ще 12 зазнали поранень. Четверо з постраждалих — діти. Бомби пошкодили щонайменше дев’ять будівель.