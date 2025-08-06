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Ракурс
Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

Армія рф вдарила по базі відпочинку в Запорізькому районі — двоє загиблих та 12 поранених

6 сер 2025, 09:55
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Запорізький район вранці 6 серпня зазнав обстрілу з боку російської армії.

Внаслідок авіаудару загинули двоє людей та ще 12 зазнали поранень. Четверо з постраждалих — діти. П’ятьох людей госпіталізували у тяжкому та середньої важкості стані. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

У районі внаслідок обстрілу пошкоджені щонайменше дев’ять будівель. На місці події працюють усі необхідні служби.

У ДСНС поінформували, що в проміжку часу з 5.55 по 6.10 ворог наніс ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району.

За словами керівника ОВА, упродовж 5 серпня окупанти завдали 567 ударів по 16 населених пунктах регіону. Ворог застосував авіацію, БпЛА різної модифікації (переважно FPV), реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

Нагадаємо, 1 серпня росіяни завдали удару безпілотником типу «Молнія» по Київському району Харкова. Постраждали 10 людей, серед них троє дітей (віком 9 та 10 років та п’ятимісячне немовля). Також повилітали вікна в багатоквартирному житловому будинку.

Джерело: Ракурс


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