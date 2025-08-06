Наслідки авіаудару. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n208314-armiya-rf-vdaryla-po-bazi-vidpochynku-v-zaporizkomu-rayoni-dvoie-zagyblyh-ta-12-poranenyh.html

Ракурс

Запорізький район вранці 6 серпня зазнав обстрілу з боку російської армії.

Внаслідок авіаудару загинули двоє людей та ще 12 зазнали поранень. Четверо з постраждалих — діти. П’ятьох людей госпіталізували у тяжкому та середньої важкості стані. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

У районі внаслідок обстрілу пошкоджені щонайменше дев’ять будівель. На місці події працюють усі необхідні служби.

У ДСНС поінформували, що в проміжку часу з 5.55 по 6.10 ворог наніс ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району.

За словами керівника ОВА, упродовж 5 серпня окупанти завдали 567 ударів по 16 населених пунктах регіону. Ворог застосував авіацію, БпЛА різної модифікації (переважно FPV), реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Нагадаємо, 1 серпня росіяни завдали удару безпілотником типу «Молнія» по Київському району Харкова. Постраждали 10 людей, серед них троє дітей (віком 9 та 10 років та п’ятимісячне немовля). Також повилітали вікна в багатоквартирному житловому будинку.