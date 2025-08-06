Невідомі дрони атакували Брянськ та Ростовську область. Фото:

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Ракурс

Безпілотники знову атакували кілька російських регіонів.

Доволі гучно було у Брянську. Рано вранці 6 серпня містяни чули з десяток потужних вибухів, після чого у районі місцевої нафтобази з’явився стовп диму. Жителі інших районів області також заявляли про звуки прольоту дронів і вибухи. Про це повідомив Telegram-канал SHOT.

Також атакована була й Ростовську область. Внаслідок удару на території залізничної станції Тацинська знову спалахнула пожежа.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь заявив, що сили ППО відбивали атаку з повітря у Кам’янсько-Шахтинському, Кам’янському, Родіоново-Несветайському і Тацинському районах. У Родіоново-Несветайському районі через пошкодження лінії електропередач без світла залишилися майже 200 жителів.

Нагадаємо, 4 серпня невідомі дрони вдарили по залізничній станції «Арчеда» у місті Фролово. Атаковано було транспортно-енергетичну сферу. На залізничній станції загорілася технічна будівля та диспетчерська.