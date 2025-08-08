Армия рф использует дроны для наступления в лесах. Фото:

Армія рф завдяки дронам почала просуватися в лісах Донецької області.

Навесні 2025 року окупанти завдяки оптоволоконним безпілотникам змогли перекрити українські лінії постачання в лісистій місцевості. Зокрема, у Серебрянському лісі в напрямку Лимана і Сіверська. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські оптоволоконні БПЛА все частіше позбавляють українські війська можливості безпечно пересуватися лісовими дорогами, які раніше були захищені від російських дронів FPV завдяки лісовому покриву, — зазначають експерти.

Також зазначається, що вдосконалені розвідувальні БпЛА дозволяють завдавати росіянам завдавати ракетних ударів по українських полігонах в ближньому тилу.

Окрім цього, в ISW поінформували, що загарбники почали використовувати тактичні БПЛА зі збільшеною дальністю польоту або іншими модифікаціями для ударів по українській військово-промисловій та цивільній інфраструктурі у великих прифронтових містах. Для атак по промисловій інфраструктурі, лікарнях і військкоматах у містах Харків, Суми, Краматорськ, Запоріжжя та Херсон ворог використовує дрони типу «Молнія», «Черніка» і «Ланцет».

Нагадаємо, в ISWінформували, що окупанти готують пускові майданчики у районі зруйнованого росіянами Донецького аеропорту. Зазначалося, що розміщення стартових майданчиків для дронів-камікадзе «Шахед» ближче до лінії фронту скоротить час реакції на них української ППО.