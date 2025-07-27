Российские оккупанты хотят взять Покровск в полуокружение. Фото:

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Російські війська просунулися на ділянці фронту між містами Костянтинівка та Покровськ на Донеччині.

Ворог намагається розвивати це просування, натомість Сили оборони України намагаються знищити якомога більше живої сили та техніки, щоб сповільнити наступ та відкинути загарбників. Окупанти хочуть обійти оборону Покровська зі сходу та взяти місто в напівоточення. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив в ефірі «Суспільного».

За його словами, штурм Покровська не має зараз сенсу, бо росіяни вже вивчили, що буває, якщо штурмувати міста в лоб.

Попри на всю ту силу, яка у них зараз є, повторити «м'ясні штурми», які були в Маріуполі та Бахмуті, в них все одно зараз людей не вистачить. Просто остаточно змарнують. Тому вони намагаються взяти місто в часткове охоплення, — розповів Трегубов.

Нагадаємо, 19 липня оперативно-тактичне угруповання «Донецьк» інформувало, що Сили оборони України розпочали контрдиверсійні заходи у Покровську Донецької області, які спрямовані виявлення та нейтралізацію російських диверсійно-розвідувальних груп. Командування наголошувало, що ситуація в місті перебуває під повним контролем української армії.