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Ракурс
ЗСУ шукають ДРГ у Покровську. Фото: Генштаб

Сили оборони почали зачищати Покровськ від російських ДРГ — командування

19 лип 2025, 18:54
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Сили оборони України розпочали контрдиверсійні заходи у Покровську Донецької області.

Ці заходи спрямовані виявлення та нейтралізацію російських диверсійно-розвідувальних груп. Ситуація в місті перебуває під повним контролем української армії. Про це оперативно-тактичне угруповання «Донецьк» 19 липня повідомило у Facebook.

Військові переконують, що всі спроби противника проникнути в місто завершуються поразками. Всіх диверсантів знищують на підступах до Покровська.

Сили оборони оперативно реагують на всі загрози та гарантують безпеку мешканців, які вирішили залишились в місті. Просимо зберігати спокій, дотримуватись інформаційної тиші та не поширювати неперевірену інформацію, — зазначили в ОТУ «Донецьк».

Нагадаємо, 2 липня Генштаб ЗСУ інформував, що одна з невеликих розвідувальних груп російської армії змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що в Дніпропетровській області. В цьому населеному пункті росіяни встигли сфотографуватися з триколором, однак були знищені.

Джерело: Ракурс


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