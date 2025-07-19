Російські добровольці знищили бойовиків «Ахмату». Фото:

https://racurs.ua/ua/n207920-rosiyski-dobrovolci-u-tylu-okupantiv-znyschyly-boyovykiv-ahmatu-video.html

Ракурс

Російські легіонери здійснили успішну операцію в глибокому тилу окупантів.

Добровольці з легіону «Свобода росії» провели рейд у тилу ворога на 30 км та знищили бійців підрозділу «Ахмат». У четвер, 17 липня, група просунулась більш ніж на 30 км у тил ворога. Про це повідомляється в Telegram-каналі легіону.

Зазначається, що метою операції була деморалізація противника та знищення чеченських бойовиків з підрозділу «Ахмат». Легіонери здійснила точковий підрив автомобіля, внаслідок чого були ліквідовані троє кадирівців. Також вони зібрали розвіддані про логістику, техніку та командні пункти ворожої армії.

Наразі група успішно повернулася на безпечну територію. У Легіоні заявили, що операцію вважають повністю успішною.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку бійці підрозділу ГУР «Легіон «Свобода росії» взяли в полон студента з Нігерії, який долучився до війни під приводом «швидкого заробітку» та «безпечної служби». Служив іноземець у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку Збройних сил росії.