Тигран Оганнісян і Микита Ханганов. Фото: омбудсмен

https://racurs.ua/ua/n207919-zelenskyy-posmertno-nagorodyv-dvoh-pidlitkiv-yakyh-rosiyany-zastrelyly-u-berdyansku.html

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Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив двох підлітків Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова.

Оганнісяна та Ханганова нагороджено Орденом свободи «за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави». Російські окупанти вбили їх у тимчасово окупованому Бердянську 23 червня 2023 року. Про це повідомили на сайті Офісу президента України.

Зазначається, що Оганнісян та Ханганов не приховували свій патріотизм та проукраїнську позицію й після того, як Бердянськ захопили російські війська. Через це окупанти здійснювали тиск не лише на дітей, але й на їхніх родичів.

Загарбники викрали Оганнісяна з дому й знущалися над ним. Підлітка катували електрошоком та імітували розстріл. А Ханганова намагалися заарештувати, допитували, планували сфабрикувати справу проти нього.

Окупанти вбили їх 23 червня 2023 року. Після цього в мережу потрапило відео з останніми словами хлопців: «Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні! Героям слава!». Після двох років із моменту вбивства окупанти так і не віддали тіла вбитих Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова рідним, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 червня 2023 року підлітків застрелили російські снайпери. Одна юні партизани не здалися без бою — встигли ліквідувати поліцейського-колаборанта та одного з російських окупантів перед загибеллю.

Окупанти навіть не намагалися взяти хлопців у полон, а просто застрелили їх під час штурму.