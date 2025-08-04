рф готує Донецький аеропорт для дронових атак. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208265-rf-gotuie-doneckyy-aeroport-dlya-dronovyh-atak-isw-foto.html

Ракурс

Країна-агресор росія планує розширити використання тимчасово окупованих територій України для дронових атак.

Зокрема, пускові майданчики готуються у районі зруйнованого росіянами Донецького аеропорту. Розміщення стартових майданчиків для дронів-камікадзе «Шахед» ближче до лінії фронту скоротить час реакції на них української ППО. А подальша окупація територій становитиме все більшу загрозу і для України, і для держав-членів НАТО. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що напередодні OSINT-група CyberBoroshno представила супутникові знімки аеропорту на півночі окупованого Донецька від липня 2025 року. На кадрах можна побачити, що злітно-посадкову смугу летовища розчистили від укріплень і розпочалися будівельні роботи на паркування.

Фахівці вказують, що росіяни будують закриті склади біля зруйнованого терміналу аеропорту. Там також можуть готувати пункти ручного управління БпЛА, зони вивантаження боєголовок, пункти спостереження за повітряним простором і злітно-посадкову смугу.

В ISW припускають, що інфраструктура аеропорту використовуватиметься окупантами для запуску ударних БпЛА типу «Шахед», дронів-імітаторів типу «Гербера» і, можливо, реактивних безпілотників «Герань-3».

Нагадаємо, у липні командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді (Мадяр), посилаючись на дані розвідки, заявив, що росіяни нарощують застосування «дешевого, але всюди досяжного шахеда». Упродовж одної доби окупанти можуть почати запускати для одночасної атаки по території Україні 1 тис. та більше БпЛА типу «Шахедів».