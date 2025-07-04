Рашисти нарощують застосування «шахедів», фото: «Шполяночка»

https://racurs.ua/ua/n207564-rosiya-zapuskatyme-ponad-tysyachu-shahediv-na-dobu-madyar.html

Ракурс

росія може почати запускати для одночасної атаки по території Україні тисячу та більше «шахедів» упродовж однієї доби.

Про це сьогодні. 4 липня, попередив на своїй Фейсбук-сторінці Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді (Мадяр), посилаючись на дані розвідки.

Він зазначив, що рашисти нарощують застосування «дешевого, але всюди досяжного шахеда».

Релокація виробництв бпла. Запамʼятайте цей термін. Під тиском нарощування масового застосування ворогом дешевого, але всюди досяжного шахеда, усі варіанти вдосконалення котрого ми оперативно не передбачимо, — наголосив він. — Буде і 1000 одиниць на добу і більше. Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих. Холодною головою увімкнути клепку слід. Негайно і усім, хто у темі.