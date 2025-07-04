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Ракурс
Наслідки російських ударів по Києву 4 липня, фото: ДСНС

У Києві ліквідували всі пожежі, аварійно-рятувальні роботи призупинені (ФОТО)

4 лип 2025, 21:47
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У Києві станом на 20.00 ліквідовані всі пожежі після масованої російської атаки.

Аварійно-рятувальні роботи призупинені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок сьогоднішньої ракетно-дронової атаки рашистів постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Одна людина загинула.

Наразі на одній із локацій надзвичайники призупинили аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів. Вивезено 1280 т сміття та будівельних конструкцій. Роботи відновлять завтра зранку, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російських ударів по Києву 4 липня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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