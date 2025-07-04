Наслідки російських ударів по Києву 4 липня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n207563-u-kyievi-likviduvaly-vsi-pojeji-avariyno-ryatuvalni-roboty-pryzupyneni-foto.html

Ракурс

У Києві станом на 20.00 ліквідовані всі пожежі після масованої російської атаки.

Аварійно-рятувальні роботи призупинені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок сьогоднішньої ракетно-дронової атаки рашистів постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Одна людина загинула.