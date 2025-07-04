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Наслідки російських ударів по Києву 4 липня, фото: ДСНС
У Києві ліквідували всі пожежі, аварійно-рятувальні роботи призупинені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207563-u-kyievi-likviduvaly-vsi-pojeji-avariyno-ryatuvalni-roboty-pryzupyneni-foto.htmlРакурс
У Києві станом на 20.00 ліквідовані всі пожежі після масованої російської атаки.
Аварійно-рятувальні роботи призупинені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок сьогоднішньої ракетно-дронової атаки рашистів постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Одна людина загинула.
Наразі на одній із локацій надзвичайники призупинили аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів. Вивезено 1280 т сміття та будівельних конструкцій. Роботи відновлять завтра зранку, — розповіли у ДСНС.
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