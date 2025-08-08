В Одесской области вспыхнул масштабный пожар сухой растительности, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n208371-masshtabnyy-pojar-suhoy-rastitelnosti-na-ploschadi-25-ga-likvidirovali-na-odeschine-foto.html

Ракурс

На Одещині вогнеборці ліквідували масштабну пожежу сухої рослинності на площі близько 25 га.

Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через сильні пориви вітру існувала загроза розповсюдження вогню. За допомогою БпЛА провели розвідку та контроль пожежі з висоти. Займання вдалось ліквідувати через декілька годин, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що постраждалих внаслідок пожежі немає, її причини встановлюються.