На Одещині вогнеборці ліквідували масштабну пожежу сухої рослинності на площі близько 25 га.
Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Через сильні пориви вітру існувала загроза розповсюдження вогню. За допомогою БпЛА провели розвідку та контроль пожежі з висоти. Займання вдалось ліквідувати через декілька годин, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що постраждалих внаслідок пожежі немає, її причини встановлюються.
Загалом, за минулу добу на Одещині виникло 45 пожеж, площею майже 50 га. Закликаємо громадян бути обережними та не палити сухостій, — додали в ДСНС.
