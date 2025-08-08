Ракурсhttps://racurs.ua/
На Одещині спалахнула масштабна пожежа сухої рослинності, фото: ДСНС
Масштабну пожежу сухої рослинності на площі 25 га ліквідували на Одещині (ФОТО)
На Одещині вогнеборці ліквідували масштабну пожежу сухої рослинності на площі близько 25 га.
Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Через сильні пориви вітру існувала загроза розповсюдження вогню. За допомогою БпЛА провели розвідку та контроль пожежі з висоти. Займання вдалось ліквідувати через декілька годин, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що постраждалих внаслідок пожежі немає, її причини встановлюються.
Загалом, за минулу добу на Одещині виникло 45 пожеж, площею майже 50 га. Закликаємо громадян бути обережними та не палити сухостій, — додали в ДСНС.