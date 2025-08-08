Новини
Ракурс
На Одещині спалахнула масштабна пожежа сухої рослинності, фото: ДСНС

8 сер 2025, 15:56
999

На Одещині вогнеборці ліквідували масштабну пожежу сухої рослинності на площі близько 25 га.

Про це сьогодні, 8 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через сильні пориви вітру існувала загроза розповсюдження вогню. За допомогою БпЛА провели розвідку та контроль пожежі з висоти. Займання вдалось ліквідувати через декілька годин, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що постраждалих внаслідок пожежі немає, її причини встановлюються.

Загалом, за минулу добу на Одещині виникло 45 пожеж, площею майже 50 га. Закликаємо громадян бути обережними та не палити сухостій, — додали в ДСНС.

Джерело: Ракурс


