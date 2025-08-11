Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время покоса травы возле Купянска обнаружили авиабомбу, фото: ГСЧС

Нездетонированную авиабомбу обнаружили во время покоса травы на Харьковщине (ФОТО)

11 авг 2025, 11:46
999

Поблизу Куп’янська на Харківщині під час покосу трави аграрії виявили нездетоновану авіаційну бомбу, про що відразу повідомили надзвичайникам.

Про це сьогодні, 11 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Сапери вивезли небезпечну знахідку з території та знищили її на спеціальному майданчику, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують, що проведення сільськогосподарських робіт в умовах воєнного стану вимагає особливої уваги до безпеки, і закликають у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них та не чіпати і відразу телефонувати 101.

Під час покосу трави біля Куп’янська виявили авіабомбу, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров