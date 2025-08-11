Во время покоса травы возле Купянска обнаружили авиабомбу, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n208393-nezdetonirovannuu-aviabombu-obnarujili-vo-vremya-pokosa-travy-na-harkovschine-foto.html

Ракурс

Поблизу Куп’янська на Харківщині під час покосу трави аграрії виявили нездетоновану авіаційну бомбу, про що відразу повідомили надзвичайникам.

Про це сьогодні, 11 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Сапери вивезли небезпечну знахідку з території та знищили її на спеціальному майданчику, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують, що проведення сільськогосподарських робіт в умовах воєнного стану вимагає особливої уваги до безпеки, і закликають у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них та не чіпати і відразу телефонувати 101.