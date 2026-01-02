Число пострадавших в Харькове возросло до 30 человек. Фото: ОВА

Російський ракетний удар по Харкову 2 січня призвів до десятків постраждалих.

Наразі відомо про 30 поранених. Серед них є шестимісячна дитина. Решті постраждалим від 20 до 79 років. У них діагностували вибухові поранення та травмування склом, одна людина зазнала сильного стресу. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов та ОВА повідомили у Telegram.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок обстрілу майже повністю був зруйнований п’ятиповерховий житловий будинок. Наразі триває розбір завалів і пошук людей під ними.

Також проводиться поквартирний огляд сусідніх будинків, адже руйнування значні. Не виключено, що ще комусь може знадобитися медична допомога.

Тим часом прем'єр-міністр України Юлія Свириденко опублікувала у Telegram відео звірячого удару окупантів по місту.

Нагадаємо, 2 січня армія Російської Федерації завдала удару по Харкову двома ракетами. Влучання зафіксували по житловому багатоповерховому будинку в Київському районі міста.