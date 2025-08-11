Новини
Під час покосу трави біля Куп’янська виявили авіабомбу, фото: ДСНС

Нездетоновану авіабомбу виявили під час покосу трави на Харківщині (ФОТО)

11 сер 2025, 11:46
Поблизу Куп’янська на Харківщині під час покосу трави аграрії виявили нездетоновану авіаційну бомбу, про що відразу повідомили надзвичайникам.

Про це сьогодні, 11 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Сапери вивезли небезпечну знахідку з території та знищили її на спеціальному майданчику, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують, що проведення сільськогосподарських робіт в умовах воєнного стану вимагає особливої уваги до безпеки, і закликають у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них та не чіпати і відразу телефонувати 101.

