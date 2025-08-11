Під час покосу трави біля Куп’янська виявили авіабомбу, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n208393-nezdetonovanu-aviabombu-vyyavyly-pid-chas-pokosu-travy-na-harkivschyni-foto.html

Ракурс

Поблизу Куп’янська на Харківщині під час покосу трави аграрії виявили нездетоновану авіаційну бомбу, про що відразу повідомили надзвичайникам.

Про це сьогодні, 11 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Сапери вивезли небезпечну знахідку з території та знищили її на спеціальному майданчику, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують, що проведення сільськогосподарських робіт в умовах воєнного стану вимагає особливої уваги до безпеки, і закликають у разі виявлення підозрілих предметів не наближатися до них та не чіпати і відразу телефонувати 101.