Сили спеціальних операцій знищили потужний радар в окупованому Криму.

У ніч з 9 на 10 серпня українські спецпризначенці перетворили на металобрухт стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 «Скала-М», який розташовувався у населеному пункті Абрикосівка. Про це ССО Збройних сил України 12 серпня повідомили в Telegram.

Зазначається, що «Скала-М» є радянсько-російським трасовим радіолокаційним комплексом, який включає як первинні, так і вторинні можливості виявлення цілей у повітрі. Цей радар — важливий компонент системи управління повітряним рухом, бо стежить за маршрутами та підходовими зонами на відстані до 350 км.

У Силах спецоперацій наголосили, що без цього радару окупанти стануть слабшими — противник не зможе так ефективно застосовувати авіацію для ураження цивільної інфраструктури та цивільних.

