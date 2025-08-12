Новости
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для украинцев в возрасте до 22 лет

12 авг 2025, 16:51
Володимир Зеленський, президент України, доручив уряду та військовому командуванню опрацювати можливість спрощення перетину державного кордону для молодих українців.

Зеленський пропонує підвищити віковий поріг обмежень з 18 до 22 років. Про це він заявив під час «Українського молодіжного форуму 2025: Молодь Тут!», повідомляє агентство «Укрінформ».

Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. На цей час є обмеження у 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років, — зазначив він.

За словами Зеленського, таке рішення:

  • дасть більше свободи й впевненості багатьом українським родинам;
  • сприятиме збереженню зв’язків молоді з Україною та її реалізації в країні.

Український молодіжний форум" проходив протягом 9−10 серпня у Львові та 12 серпня в Києві. У ньому беруть молодіжні лідери з усієї країни, представники влади, громадських організацій, міжнародні партнери, дипломати, експерти.

Джерело: «Укрінформ»


