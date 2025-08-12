Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для українців віком до 22 років

Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для українців віком до 22 роківhttps://racurs.ua/ua/n208426-zelenskyy-doruchyv-uryadu-sprostyty-peretyn-kordonu-dlya-ukrayinciv-vikom-do-22-rokiv.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, доручив уряду та військовому командуванню опрацювати можливість спрощення перетину державного кордону для молодих українців.
Зеленський пропонує підвищити віковий поріг обмежень з 18 до 22 років. Про це він заявив під час «Українського молодіжного форуму 2025: Молодь Тут!», повідомляє агентство «Укрінформ».
Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. На цей час є обмеження у 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років, — зазначив він.
За словами Зеленського, таке рішення:
- дасть більше свободи й впевненості багатьом українським родинам;
- сприятиме збереженню зв’язків молоді з Україною та її реалізації в країні.
Український молодіжний форум" проходив протягом 9−10 серпня у Львові та 12 серпня в Києві. У ньому беруть молодіжні лідери з усієї країни, представники влади, громадських організацій, міжнародні партнери, дипломати, експерти.
Джерело: «Укрінформ»