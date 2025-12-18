Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Володимир Зеленський, президент України, під час прес-конференції у Брюсселі сьогодні, 18 грудня, заявив про дефіцит ракет до деяких систем протиповітряної оборони. Він закликав партнерів допомогти або ракетами, або ліцензіями на їх виготовлення, або грошима для їх придбання.

Що стосується … протиповітряної оборони, деяких ракет, не хочу говорити вголос (яких саме — ред.), є дефіцит. Є деякі системи, на яких немає деяких видів ракет, — зазначив Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні обговорив із партнерами цю проблему.

Кожного дня летить. Кожну хвилину кудись прилітає. Це треба збивати. І тому партнери або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима. Ми самі купуємо. Інших немає виходів, — резюмував Зеленський.

Джерело: «Укрінформ»