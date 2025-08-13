Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 серпня (із 21.00 12 серпня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням ракет та безпілотників.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що Україну вночі атакували:
- загалом 49 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків російських Курська, Приморсько-Ахтарська та Шаталово;
- двома балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 із Курської області рф.
Ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами — Полтавщину, — розповіли в Повітряних силах. — Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 цілі:
- дві балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23;
- 32 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.
