Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n208440-dva-iskandery-ta-32-bezpilotnyky-likviduvala-ppo-u-nich-na-13-serpnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 серпня (із 21.00 12 серпня) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням ракет та безпілотників.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що Україну вночі атакували:

загалом 49 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків російських Курська, Приморсько-Ахтарська та Шаталово;

двома балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 із Курської області рф.

Ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами — Полтавщину, — розповіли в Повітряних силах. — Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 цілі:

дві балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23;

32 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.