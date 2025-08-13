Новини
Ракурс
Російські загарбники за добу втратили майже 900 осіб, фото: «Ритуал МСК»

890 рашистів та два засоби ППО ліквідували за добу захисники України (ІНФОГРАФІКА)

13 сер 2025, 08:26
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 66 тис. 110 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 890 осіб. Про це сьогодні, 13 серпня, вранці повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 99 танків;
  • 23 тис. 127 бойових броньованих машин;
  • 31 тис. 429 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 465 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 207 одиниць засобів ППО;
  • 421 літак;
  • 340 гелікоптерів;
  • 50 тис. 852 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 558 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 58 тис. 265 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 937 одиниць спеціальної техніки.

Дані аналітичного проекту DeepState свідчать, що за минулу добу Сили оборони України зачистили Степногірськ в Запорізькій області. Водночас російські загарбники просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині:

  • Никанорівки в районі Покровська;
  • Щербинівки та Петрівки поблизу Торецька.

Лінія зіткнення поблизу Торецька, карта: DeepState

Джерело: Ракурс


