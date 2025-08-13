Читайте также
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 66 тис. 110 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 890 осіб. Про це сьогодні, 13 серпня, вранці повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 99 танків;
- 23 тис. 127 бойових броньованих машин;
- 31 тис. 429 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 465 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 207 одиниць засобів ППО;
- 421 літак;
- 340 гелікоптерів;
- 50 тис. 852 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 558 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 58 тис. 265 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 937 одиниць спеціальної техніки.
Дані аналітичного проекту DeepState свідчать, що за минулу добу Сили оборони України зачистили Степногірськ в Запорізькій області. Водночас російські загарбники просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині:
- Никанорівки в районі Покровська;
- Щербинівки та Петрівки поблизу Торецька.
