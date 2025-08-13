Российские захватчики за сутки потеряли около 900 человек, фото: «Ритуал МСК»

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 66 тис. 110 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 890 осіб. Про це сьогодні, 13 серпня, вранці повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 99 танків;

23 тис. 127 бойових броньованих машин;

31 тис. 429 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 465 одиниць РСЗВ;

1 тис. 207 одиниць засобів ППО;

421 літак;

340 гелікоптерів;

50 тис. 852 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 558 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

58 тис. 265 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 937 одиниць спеціальної техніки.

Дані аналітичного проекту DeepState свідчать, що за минулу добу Сили оборони України зачистили Степногірськ в Запорізькій області. Водночас російські загарбники просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині: