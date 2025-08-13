Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Нет никаких признаков, что россияне готовятся к завершению войны — Зеленскийhttps://racurs.ua/n208446-net-nikakih-priznakov-chto-rossiyane-gotovyatsya-k-zaversheniu-voyny-zelenskiy.htmlРакурс
Наразі немає жодних ознак того, що рф готується до припинення війни.
Про це сьогодні, 13 серпня, на своїх сторінках у соцмережах заявив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, цими днями відбулося понад 30 розмов та консультацій із партнерами з різних частин світу
Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку росії, — наголосив Зеленський.
Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Наші скоординовані зусилля та спільні кроки — України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, — точно можуть примусити росію до миру. Дякую всім, хто допомагає, — додав він.
Читайте также