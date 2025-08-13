Новости
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Нет никаких признаков, что россияне готовятся к завершению войны — Зеленский

Наразі немає жодних ознак того, що рф готується до припинення війни.

Про це сьогодні, 13 серпня, на своїх сторінках у соцмережах заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, цими днями відбулося понад 30 розмов та консультацій із партнерами з різних частин світу

Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку росії, — наголосив Зеленський.

Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Наші скоординовані зусилля та спільні кроки — України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, — точно можуть примусити росію до миру. Дякую всім, хто допомагає, — додав він.

