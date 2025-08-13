Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Наразі немає жодних ознак того, що рф готується до припинення війни.

Про це сьогодні, 13 серпня, на своїх сторінках у соцмережах заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, цими днями відбулося понад 30 розмов та консультацій із партнерами з різних частин світу

Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку росії, — наголосив Зеленський.