Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни — Зеленський

13 сер 2025, 12:13
999

Наразі немає жодних ознак того, що рф готується до припинення війни.

Про це сьогодні, 13 серпня, на своїх сторінках у соцмережах заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, цими днями відбулося понад 30 розмов та консультацій із партнерами з різних частин світу

Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку росії, — наголосив Зеленський.

Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Наші скоординовані зусилля та спільні кроки — України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, — точно можуть примусити росію до миру. Дякую всім, хто допомагає, — додав він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів