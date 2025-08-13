Трамп пожаловался на «несправедливое» освещение в СМИ предстоящей встречи с путиным

Дональд Трамп, фото: RawPixel

Президент США Дональд Трамп поскаржився на «несправедливе» висвітлення у ЗМІ його майбутньої зустрічі з російським диктатором володимиром путіним, котра має відбутися 15 серпня на Алясці.

Про це йдеться у новому дописі Трампа, опублікованому сьогодні, 13 серпня, на його сторінці у соцмережі Truth Social.

Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що, незважаючи на те, що зустріч відбувається на американській землі, «Путін уже переміг». Що це взагалі означає? Ми перемагаємо у ВСЬОМУ, — заявив Трамп.

Також Трамп поскаржився на засилля «фейкових новин»:

Якби я звільнив Москву і Ленінград в рамках угоди з росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду!

Це хворі і нечесні люди, які, ймовірно, ненавидять нашу країну. Але це не має значення, тому що ми перемагаємо у всьому!!! MAGA, — додав він.

Перед цим Трамп опублікував допис, у якому повідомив, що незабаром проведе розмову з європейськими лідерами, котрих він cхарактеризував як «чудових людей».

Незабаром буду розмовляти з європейськими лідерами. Це чудові люди, які хочуть, щоб угода була укладена, — зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні має відбутися спільна відеоконференція європейський лідерів та президента України Володимира Зеленського з Трампом.