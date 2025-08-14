В Херсоне проводят эвакуацию из микрорайона Корабел, фото: «Цензор.нет»

У Херсоні з мікрорайону Корабел евакуювали вже понад 1,6 тис. людей.

Про це сьогодні, 14 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Сьогодні станом на 18.00 з мікрорайону Корабел евакуювали 6 людей. Загалом за час евакуації з Острова було вивезено 1641 громадянина, з яких — 56 дітей та 169 маломобільних, — розповів він.

Шанько закликає жителів цього мікрорайону подбати про свою безпеку та тимчасово евакуюватися.

Усім, хто евакуюється, надаємо підтримку з комфортним розселенням, оформленням статусу ВПО та інших виплат, а також безкоштовним виїздом до безпечних регіонів України, — наголосив він. — Відзавтра для жителів Херсонської громади запрацює єдиний контакт-центр Херсонщини, де можна залишити заявку на евакуацію та дізнатися всю інформацію.

Сьогодні вранці в ефірі телеканалу «Ми-Україна» заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив, що з мікрорайону Корабел, евакуйовано 90% мешканців, залишається близько 200 людей.

Мікрорайон Корабел розташований на Карантинному острові, оточеному водами річки Кошева. По єдиному автомобільному мосту, який з'єднує його з материковою частиною Херсона, 2 серпня російська армія завдала удару КАБами. Росіяни обстрілюють міст, щоб ізолювати мікрорайон від решти Херсону.

Джерело: Ярослав Шанько, «Ми-Україна»